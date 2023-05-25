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Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar, Spor Toto 1. Lig'de en iyi kurtarış yapan 3. kaleci oldu

Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar, Spor Toto 1. Lig'de en iyi kurtarış yapan 3. kaleci oldu

Spor Haberleri

Altınordu'nun file bekçisi Ali Emre Yanar, Spor Toto 1. Lig'de maç başına yaptığı 3,5 kurtarışla bu alanda en iyi kaleciler arasında yer aldı. Yanar, bu sezon Altınordu formasıyla 32 maça çıkıp, 2 bin 836 dakika süre alırken maç başına yaptığı 3,5 kurtarışla bu alanda en iyi 3. kaleci olmayı başardı.

Altınordu'nun file bekçisi Ali Emre Yanar, Spor Toto 1. Lig'de maç başına yaptığı 3,5 kurtarışla bu alanda en iyi kaleciler arasında yer aldı.

Spor Toto 1. Lig'den küme Altınordu'nun 25 yaşındaki kalecisi Ali Emre Yanar, kırmızı-lacivertli takımın kötü bir grafik çizmesine rağmen yaptığı kurtarışlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Yanar, bu sezon Altınordu formasıyla 32 maça çıkıp, 2 bin 836 dakika süre alırken maç başına yaptığı 3,5 kurtarışla bu alanda en iyi 3. kaleci olmayı başardı. İzmir temsilcisinin genç file bekçisini bu alanda geçen kaleciler ise Tuzlaspor kaleci Kurtuluş Yurt (4) ile Sakaryaspor kalecisi Cihan Topaloğlu (3,6) oldu. Ali Emre Yanar, bu sezon 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Öte yandan küme düşen Altınordu'nun genç kalecisine önceki sezonlarda birçok büyük takımdan transfer teklifi gelirken, kırmızı-lacivertliler bu teklifleri beğenmediği için geri çevirmişti. Şimdi ise 25 yaşındaki kalecinin kulüpteki geleceğinin ne olacağı merakla bekleniyor. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Altınordu Ali Emre İzmir Spor Spor Haberler

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