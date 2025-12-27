Altınordu devreyi İnegöl'de kapatıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kepez Spor'la 2-2 berabere kalan 9 puanlı düşme hattındaki Altınordu yarın ilk yarının son sınavında deplasmanda Play-Off hedefindeki 30 puanlı İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak. Müsabakada Mikail Cihangir düdük çalacak. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezalısı İlker ve Tugay forma giyemeyecek. Bahis soruşturmasında aldıkları cezaları biten Hasan Berat ve kaleci Umut şans verilmesi halinde görev yapabilecek. Altınordu Teknik Direktörü Ender Traş, "İnegölspor, grubun en kompakt ve en disiplinli oynayan takımlarından biri. Hazırlıklarımızı buna göre sürdürüyoruz. Puan ve puanlar almak için sahaya çıkacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor