Altınordu İki Oyuncuyla Sözleşme İmzaladı

Altınordu, 1461 Trabzon FK'dan Arif Morkaya ve İskenderunspor'dan Onur Ramazan Toprak'la sözleşme imzaladı. Ayrıca, Altınordu Başkanı ve İdari Direktörü TFF Başkanı'na nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ilk dış transferlerini 2 oyuncu alarak gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertliler, 1461 Trabzon FK'dan eski oyuncusu Arif Morkaya ve İskenderunspor'dan Onur Ramazan Toprak'la 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan imza töreninde Sportif Direktör Murat Korkmaz hazır bulundu.

Daha önce 4.5 sezon oynadığı İzmir temsilcisinde 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki ön libero Arif, geçen sezon Karadeniz ekibi ile Play-Off heyecanı yaşadı. Almanya doğumlu 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Onur Ramazan, Trabzonspor'da profesyonel olup, 1461 Trabzon, Ofspor, Yeni Orduspor, Afyonspor ve Sakaryaspor'da da oynadı. Altınordulu Mertcan Dağlı ise kulüpten ayrılıp Batman Petrolspor'la anlaştı.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Seyit Mehmet Özkan ve Barış Ertosun'a A Milli Takım forması hediye etti.