Altınordu gurbette çıkış arıyor

Altınordu gurbette çıkış arıyor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacak. Son 7 maçında galibiyet elde edemeyen Altınordu, bu maçta aldığı yenilgileri unutturmak ve kümede kalma umutlarını artırmak istiyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 9 puanla 18'inci sırada bitiren Altınordu yarın deplasmanda 20 puanlı 13'üncü basamaktaki Erbaaspor'un misafiri olacak. Erbaa İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak 20'nci hafta mücadelesini İsmet Yılmaz yönetecek. Ligde son olarak deplasmanda İnegölspor'a 3-1 yenilen Altınordu, son 7 maçını kaybeden Tokat temsilcisini bir yenilgi daha tattırmayı hedefliyor. Ara transfer döneminde sol bek Gökhan Süzen, santrfor Selahattin Çankırı ve kanat oyuncusu Ali Ceylan ile anlaşma sağlayan Altınordu'da kırmızı kart cezalısı Tugay forma giyemeyecek. Sezonun ilk haftasında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Altınordu, galip gelerek kümede kalma umutlarını sürdürmek istiyor.

