Altınordu düşme potasına yaklaşıyor

Altınordu, son maçlarda aldığı sonuçlarla düşme potasına yaklaştı. İzmir ekibi, sakatlıklarla da mücadele ediyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, geçtiğimiz haftalarda yakaladığı çıkışı sürdüremedi. Sezonun ilk 8 maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle düşme hattında yer bulan İzmir ekibi daha sonra üst üste aldığı Kırklarelispor ve Zonguldak Kömürspor (D) galibiyetleriyle yükselişe geçip ateş hattından kurtulmuştu. Son 2 maçında 1461 Trabzon'la 2-2 berabere kalıp, lider Esenler Erokspor'a 1-0 (D) mağlup olan kırmızı-lacivertliler, tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamadı.

Rakiplerinin alacağı sonuçlara göre yeniden düşme potasına girme tehlikesi bulunan Altınordu, 12 maç sonunda 11 puanda kalarak kabus görmeye devam etti. Öte yandan Altınordu'nun skorer isimlerinden sol kanat Altar Han dizinden, sağ kanat Devrim ise arka adalesinden sakatlanıp ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki futbolcunun durumları hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. İzmir temsilcisinde stoper Mert'in sarı kart cezası sona erdi.