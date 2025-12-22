Haberler

Altınordu fırsat tepti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, evinde Kepez Spor ile 2-2 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşadı. İki kez öne geçtiği maçta, kırmızı-lacivertli takım avantajını değerlendiremeyerek 1 puanla yetindi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde düşme hattındaki rakibi Kepez Spor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, 2 kez öne geçtiği karşılaşmadan 1 puanla ayrılarak altın değerinde 2 puan kaybetti. İlk galibiyetini geçen hafta içinde İzmir derbisinde konuk olduğu Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek alan kırmızı-lacivertliler, Kepez Spor karşısında 3 puanı elinin tersiyle itti. Antalya ekibine karşı ilk yarıyı 2-1 önde kapatan İzmir temsilcisi, rakibin 54'üncü dakikada 10 kişi kalmasını da fırsata çeviremedi. Altınordu, savunma oyuncusu İlker'in 59'da ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle eline geçen avantajı kullanamadı.

Ligde 17 maç sonunda 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 yenilgiyle 9 puana ulaşan Altınordu, kendisi gibi 9 puanı bulunan Kepez Spor'u averajla altında, son sırada tuttu. Ligde son 3 sırada yer alan Bucaspor 1928, Altınordu ve Kepez Spor devrenin son haftasına 9'ar puanla girdi. İzmir temsilcisi ilk yarının son sınavında Play-Off yarışı veren İnegölspor'a konuk olacak. Kümede kalma barajının 5 puan gerisinde yer alan Kepez Spor karşısında orta saha oyuncusu Kerim Avcı kırmızı-lacivertli formayla 2'nci golünü atarken, kanatlarda görev yapan Berat Kalkan ilk gol sevincini yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
