Altınordu, Dış Transferde İlk İmza: Birhan Elibol

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başlangıcını 1 puanla yapan Altınordu, Avustralya doğumlu savunmacı Birhan Elibol ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Takım, 9 gurbetçi futbolcusu ile yollarını ayırarak kadrosunu yeniden şekillendirmeye devam ediyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 1 puanla başlayan Altınordu ilk dış transferini gurbetçi stoper Birhan Elibol'u kadrosuna katarak yaptı. İzmir ekibi ile uzun süredir antrenmanlarda yer alan Avustralya doğumlu 1.93 boyunda ve 22 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. North Sunshine Eagles takımından transfer edilen Birhan daha önce Avustralya'da Pascoe Vale SC, Hume City FC ve Moreland kulüplerinde oynadı.

Erbaaspor müsabakası öncesi 9 gurbetçi futbolcusuyla yollarını ayırma kararı alıp, geçen sezonki kadrodan toplam 20 futbolcuyla vedalaşan kırmızı-lacivertliler ilk takviyesini yapmış oldu. Altınordu'da geçen sezon kiralık gönderilen 8 altyapı oyuncusu da takıma dönmüştü. Kadrosunda şu an 18 futbolcu bulunan İzmir temsilcisinin altyapısından yetişip boşta olan eski oyuncularıyla anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
