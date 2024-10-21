Altınordu, Deplasmanda Beykoz Anadolu'yu Mağlup Ederek Zirveye Yaklaşıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu zirve yarışına ağırlığını koydu. Önceki hafta evinde lider Kastamonuspor'u 1-0 yenen sarı-lacivertliler, deplasmanda da ikinci sıradaki Beykoz Anadolu Spor'u 3-1 mağlup ederek hem seri yakaladı hem de ilk kez dış sahada kazandı. Oynadığı 8 maçta 5'inci galibiyetini elde eden kırmızı-lacivertliler 3 kez de sahadan beraberlikle ayrılıp henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Puanını 18'e yükselterek 2'nci sıraya adını yazdıran Altınordu gelecek adına taraftarını umutlandırdı.

Teknik direktör Olcay Şahan çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Maça iyi hazırlanarak geldik ve karşılığını aldık. Takımımı kutluyorum, galibiyetlerin devamını getireceğiz" dedi.