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Altınordu'dan Furkan Yöntem'in Ameliyatı Hakkında Açıklama

Altınordu'dan Furkan Yöntem'in Ameliyatı Hakkında Açıklama
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Altınordu, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in sağ dizinden başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Sezonu kapatan Furkan için acil şifalar dile getirildi.

Altınordu, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in sağ dizinden başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında oynanan Altınordu - 24 Erzincanspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Furkan Yöntem'in ameliyat olduğu açıklandı. Kırmızı-lacivertli ekip, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 2005 doğumlu orta saha oyuncusunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ligde Erzincanspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık geçiren A Takım futbolcularımızdan Furkan Yöntem, sağ dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuza acil şifalar diler; en kısa zamanda Furkan'ın sahalara dönüp hem Altınordu'muzda hem de Milli Takımlarımızda bundan önce olduğu gibi yine başarıyla mücadele edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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