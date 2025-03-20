Altınordu'dan Furkan Yöntem'in Ameliyatı Hakkında Açıklama

Altınordu, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in sağ dizinden başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında oynanan Altınordu - 24 Erzincanspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Furkan Yöntem'in ameliyat olduğu açıklandı. Kırmızı-lacivertli ekip, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 2005 doğumlu orta saha oyuncusunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ligde Erzincanspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık geçiren A Takım futbolcularımızdan Furkan Yöntem, sağ dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuza acil şifalar diler; en kısa zamanda Furkan'ın sahalara dönüp hem Altınordu'muzda hem de Milli Takımlarımızda bundan önce olduğu gibi yine başarıyla mücadele edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR