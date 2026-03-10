Altınordu, Karaman FK karşısında galibiyet arayacak

Haberler

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek, perşembe günü iç sahada kendileri gibi lige tutunma savaşı veren Karaman FK karşısında takımın başındaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek, perşembe günü iç sahada kendileri gibi lige tutunma savaşı veren Karaman FK karşısında takımın başındaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Bu sezon 3'üncü Lig'de mücadele eden bir başka İzmir temsilcisi Altay'daki görevinden ayrıldıktan sonra 26'ncı haftada kırmızı-lacivertli ekibin başına geçen tecrübeli teknik adam, çıktığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi gördü.

Altınordu bu periyotta Beyoğlu Yeni Çarşı ile (D) 1-1 berabere kalırken, Batman Petrolspor'a 4-0, Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Grupta 15 puanla 18'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, evinde 17 puanı bulunan bir basamak üstündeki Karaman FK'yı yenerek 8 haftalık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak Altınordu'da teknik patron Yusuf Şimşek de galibiyet siftahı yapmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
