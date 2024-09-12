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Altınordu'da Yusuf Acer'e Erbaaspor talip

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Altınordu'da kadro dışı kalan sol bek Yusuf Acer'e Erbaaspor'un talip olduğu öğrenildi. Yusuf'un durumu transfer döneminin son günü netlik kazanacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da kadro dışı kalıp kendisine kulüp bulması istenen sol bek Yusuf Acer'e Kırmızı Grup takımlarından Erbaaspor'un talip olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisi ile sona eren sözleşmesini temmuz ayında 1 yıl daha uzatan Yusuf'un durumu transfer döneminin son günü olan yarın netlik kazanacak.

Tecrübeli savunma oyuncusunun kulübünden bonservisini alıp yuvadan uçması bekleniyor. Yusuf kendisine kulüp bulamazsa en az ocak ayındaki ara transfer dönemine kadar bireysel antrenman yapmak zorunda kalacak. Öte yandan altyapıdan yetişen 19 yaşındaki sağ bek Arda Kırgıl, 3'üncü Lig'de mücadele eden Bergama Sportif'e kiralık olarak gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Altınordu Güncel Futbol Spor Acer

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