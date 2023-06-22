Altınordu'da yeni teknik direktör Atilla Küçüktaka

"İÇİMİZDEKİ EN BAŞARILI KİŞİ"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kırmızı-lacivertli kulüpte en başarılı bölümünün, kalecilik bölümü olduğunu belirterek, "Kaleci başantrenörü olan Atilla Küçüktaka hocamıza, A takımımızı emanet ediyoruz. Kurumsala yakın sistem, Türk futboluna pek alışık değil. Türk futbolu genellikle patronaj sistemiyle gidiyor. A takımımızı kendi içimizden biri olan, hatta içimizde en başarılı olan arkadaşımıza teslim ediyoruz. Ben kendisine başarılar diliyorum. Bugüne kadar kendisi ve ekibi Altınordu camiasına, Altınordu forması altında Türk futboluna çok önemli kaleciler yetiştirdi. Atilla hocamın yanında çalışan kaleci antrenörü arkadaşlara da şükran borçluyum. İnşallah bu başarı sıkalasını A takımımıza da göstereceğiz. 2'nci Lig'de daha çok özkaynağımızla oynayacağız. Araya, ağabey sıfatıyla tecrübeli oyuncular da serpiştireceğiz" diye konuştu.

MİLLİ TAKIMLARDA GÖREV YAPTI

UEFA A Lisansı sahibi Atilla Küçüktaka, 26 Mart 1972'de İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi BESYO mezunu olan Küçüktaka, sırasıyla Alpet, Karşıyaka, Adanaspor, Alanyaspor, Şekerspor ve yine Karşıyaka'da forma giyerek 3 kez milli oldu. Kaleci antrenörü olarak Nazilli Belediyespor, Bucaspor ve Karşıyaka'da görev yapıp, 1.5 yı, U14'ten U21'e kadar olan Genç Milli Takımlar Kaleci Departmanı'nda görev yapan deneyimli çalıştırıcı son olarak Altınordu'da kaleci bölümü direktörü olarak görev aldı.