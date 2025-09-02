Altınordu'da Yatırımcı Anlaşması İptal Edildi

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da uzun süredir kulübü devretmek için yatırımcı arayışlarını sürdüren başkan Seyit Mehmet Özkan'ın geçen hafta iki yatırımcıyla masaya oturup, biriyle anlaşma aşamasına gelmesine rağmen son anda masadan kalktığı öğrenildi. Başkan Özkan'ın söz konusu yatırımcı adayıyla mali anlamda tüm şartlarda el sıkıştığı ancak yatırımcının kulübün ismini değiştirmek istemesi üzerine anlaşmanın bozulduğu ifade edildi. Özkan'ın bu konuda taviz vermediği kaydedildi.

Altınordu'da 2012 yılındaki şirketleşmeden bu yana futbolun patronu olan Seyit Mehmet Özkan'ın isim değişikliği talebini kabul etmediği bildirildi. Daha önce yaptığı açıklamalarda kendisini yediemine benzeten ve 101 yaşındaki kulübün kendisine emanet edildiğini vurgulayan Başkan Özkan, emekliye ayrılma kararı aldığını söyleyerek emaneti sahibine iade edeceğini açıklamıştı. Altınordu Spor Kulübü yönetimi ise hazırlıksız olduklarını, futbolu geri alamayacaklarını duyurmuştu.