Altınordu'da sol bek Yusuf Acer gözden çıkarıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında evinde İnegölspor'u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan Altınordu'da sol bek Yusuf Acer'in gözden çıkarıldığı öğrenildi.

İnegölspor karşılaşmasında kadroda yer almayan 27 yaşındaki savunma oyuncusunun kendisine kulüp aradığı belirtildi. Altyapısından yetiştiği İzmir temsilcisine 2019'da veda edip 4 yıllık aradan sonra geçen sezon yuvaya geri dönen Yusuf, kırmızı-lacivertli formayla 2023-2024'te 2'nci Lig'de 27, kupada ise 1 müsabakada görev yaptı.

Yeni sezon öncesi sözleşmesi sona eren oyunculardan sadece Yusuf Acer'i kadroda tutup deneyimli defans oyuncusunun kontratını 1 yıl uzatan yönetim son olarak Yusuf ile yolları ayırma kararı aldı. Altınordu'da savunmanın solunda asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen Alper Tursun görev yaptı. Altyapı patentli 20 yaşındaki sol bek Mustafa Kocabaş ise 90 dakika kulübede oturdu.

Öte yandan İzmir ekibi, deplasmanda oynayacağı Kepezspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.