Altınordu'da Sercan Demirkıran'dan İyi Haber

2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanan Altınordu'da sakatlık yaşayan Sercan Demirkıran'dan iyi haber geldi. Geçen hafta iç sahada oynanan Elazığspor maçının 44'üncü dakikasında arka adalesinden sakatlanarak sedyeyle oyundan alınan genç kanat oyuncusunun çekilen MR'ında önemli bir soruna rastlanmadı. MR'ı temiz çıkan Sercan'da ciddi bir sorun olmadığı, sağlık ekibinin ödemi geçirmek için tedaviye başladığı bildirildi. Antrenmanlara katılmayan 19 yaşındaki oyuncunun Başkent deplasmanında riske edilmesi beklenmiyor. Altınordu'nun 5 haftada attığı 2 golden birine imza atan Sercan'ın önümüzdeki hafta takıma katılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor