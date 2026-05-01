Altınordu'da Mitatcan unutuldu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 9 haftada yakaladığı çıkışla lige tutunan Altınordu'da sol bek Mitatcan Erdoğan, sezonun ikinci yarısında forma yüzü göremedi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 9 haftada yakaladığı çıkışla lige tutunan Altınordu'da sol bek Mitatcan Erdoğan, sezonun ikinci yarısında forma yüzü göremedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturmasından etkilenen kulüplere amatör transfer yapma şansı tanıması üzerine 28 Kasım 2025'te Bandırmaspor altyapısından transfer edilen Mitatcan, kırmızı-lacivertli formayla ilk yarıda ligde 6 maça çıktı.

Bandırmaspor, 3 Şubat 2026'da profesyonel yaptığı 18 yaşındaki savunmacıyı aynı gün kiralık olarak Altınordu'ya gönderdi. Fenerbahçe altyapısında yetişen Mitatcan, sezonun ikinci yarısında Altınordu'da 1 kez bile forma şansı bulamadı. Genç defans oyuncusu son maçına ilk yarının son haftasında 28 Aralık 2025'te İnegölspor deplasmanında çıktı. Mitatcan yeni sezon öncesi Bandırmaspor'a dönecek.

