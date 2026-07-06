Altınordu'da dernek toplanıyor

2'nci Lig'e katılmama kararı alan Altınordu'da futbolun patronu Seyit Mehmet Özkan'a tepki gösteren dernek yönetiminin acil toplantı kararı aldığı öğrenildi. Halim Bezirciloğlu başkanlığındaki Altınordu Spor Kulübü Derneği'nin bu hafta bir araya gelip yol haritasını belirleyeceği belirtildi. Yönetimin toplantıya eski başkanları da davet ettiği, dernek avukatından alınacak bilgilere göre hareket edileceği ifade edildi. Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın şimdilik geri adım atmadığı kaydedilirken, camianın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Altınordu'nun lige katılmak için fikstür çekimine kadar zamanı olduğu gelen haberler arasında.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı