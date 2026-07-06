Haberler

Altınordu'da dernek toplanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig'e katılmama kararı alan Altınordu'da dernek yönetimi, başkan Seyit Mehmet Özkan'a tepki göstererek acil toplantı kararı aldı. Toplantıda yol haritası belirlenecek.

2'nci Lig'e katılmama kararı alan Altınordu'da futbolun patronu Seyit Mehmet Özkan'a tepki gösteren dernek yönetiminin acil toplantı kararı aldığı öğrenildi. Halim Bezirciloğlu başkanlığındaki Altınordu Spor Kulübü Derneği'nin bu hafta bir araya gelip yol haritasını belirleyeceği belirtildi. Yönetimin toplantıya eski başkanları da davet ettiği, dernek avukatından alınacak bilgilere göre hareket edileceği ifade edildi. Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın şimdilik geri adım atmadığı kaydedilirken, camianın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Altınordu'nun lige katılmak için fikstür çekimine kadar zamanı olduğu gelen haberler arasında.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bungalov tesisinde havuza düşen Elva boğuldu

Bungalov tatili kabusa döndü: 5 yaşındaki Elva boğuldu

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Trump için Ankara'da görülmemiş önlem! Kalacağı otel tamamen kapatıldı

Trump 1000 kişiyle geliyor! Ankara'da benzeri görülmemiş önlem
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Batman polisi, Hasankeyf'in tarihi dokusu ile müziği buluşturdu

Batman polisinden Hasankeyf'te tüyleri diken diken eden performans
Rusya yine vurdu! Zelenskiy NATO Zirvesi öncesi harekete geçti

Başkent yangın yerine döndü! NATO Zirvesi öncesi kritik çağrı geldi