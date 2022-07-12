Altınordu'da kolej havası

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sol kanat oyuncusu Şeref Özcan ve stoper Yusuf Yalçın Arslan, yeni sezon çalışmaları hakkında kulübün resmi sitesinde açıklamalarda bulundu. Kırmızı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarını İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ediyor. Antrenmanların yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getiren Şeref, "Sezona iyi hazırlanıyoruz. Şu anda hocalarımız bize yükleme yapıyorlar bunun faydasını sezon başlayınca göreceğiz. Takım içinde müthiş ve güzel bir hava var" dedi.

HERKESİN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Yusuf Yalçın Arslan da yeni sezon çalışmaları hakkında şunları kaydetti: "Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Geçen yılın son 10 haftasında müthiş bir performans ortaya koyduk. Bu sezon hedefimizi Süper Lig olarak belirledik. Çok iyi bir oyuncu gurubumuz var. Süper Lig'e yükselmek için elimizden geleni yapacağız."

Demirören Haber Ajansı / Spor