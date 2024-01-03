Altınordu'da kadro dışı kalan Ali Özgün'e Amed Sportif talip

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayan Altınordu'da kadro dışı kaldıktan sonra sözleşmesini tek taraflı fesheden Ali Özgün'e Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren Amed Sportif talip oldu. Kırmızı-lacivertli formayla ilk devrede 6 maça çıkıp, 1 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi santrfor, sigortasının yatırılmamasını gerekçe göstererek mukavelesini sonlandırmıştı. Altınordu'nun davalık olup bonservis geliri elde edemeyeceği Ali Özgün'ün önümüzdeki günlerde yeni kulübü için kararını vereceği öğrenildi.