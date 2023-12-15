Altınordu'da Furkan Yöntem'in sakatlığı şok etkisi yarattı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in sakatlanıp sezonu kapatmasıyla şok yaşadı.

İzmir ekibinin gözde oyuncularından biri olan Furkan, geçen haftaki Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında 85'inci dakikada sakatlanıp oyundan çıktı. Çekilen MR soncunda genç futbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Furkan'ın önümüzdeki hafta ameliyat edileceği bildirildi.

Alt yaş gruplarında 28 kez milli formayı giyen ve son olarak U19 Milli Takımı'nda görev yapan 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun, mart ayında Hırvatistan'daki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçlarında oynaması bekleniyordu. Altınordu bu sezon genç sol kanat Altar Han'ın ardından Furkan Yöntem'in de çapraz bağ sakatlığı geçirmesiyle çifte üzüntü yaşadı.