Altınordu'da Erdem kızağa çekildi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun ara transfer döneminde Eyüpspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı sağ bek Erdem Gökçe, ilk 11'i unuttu.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun ara transfer döneminde Eyüpspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı sağ bek Erdem Gökçe, ilk 11'i unuttu. Görevden ayrılan teknik direktör Gökhan Ünal'ın ikinci yarının başlamasıyla ilk 11'e monte ettiği genç savunmacı, teknik patron Hasan Özer'in dümene geçmesiyle kulübeye mahkum oldu.

Gökhan Ünal döneminde Gençlerbirliği karşısında ikinci yarıda oyuna giren Erdem, daha sonra Sakaryaspor, Boluspor, Pendikspor, Göztepe maçlarında 11'de sahaya çıkıp, Keçiörengücü önünde ikinci yarıda oyuna alınıp kırmızı kart gördü. Hasan Özer döneminde cezalı olması nedeniyle Tuzlaspor ve Samsunspor maçlarını kaçıran Erdem, son 4 haftada süre bulamadı.