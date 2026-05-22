Altınordu'da Ege yıldızını parlattı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen sezon bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altınordu'da sergilediği başarılı performansla sezonun en çok dikkat çeken isimlerinden biri genç orta saha oyuncusu Ege Arslan oldu. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu A takımdaki ikinci sezonunda rakip fileleri 5 kez sarsarak takımının lige tutunmasına önemli katkı sağladı.

Kırmızı-lacivertli ekipte 6 gol atan tecrübeli futbolcu Kerim Avcı'dan sonra takımın en skorer ismi olan Ege'nin ağları havalandırdığı 5 müsabakada Altınordu yenilgi yüzü görmedi. İzmir ekibi, Ege'nin skor ürettiği randevularda Ankaragücü ile evinde ve deplasmanda 1-1 berabere kalırken; Bucaspor'u 2-1 (D), Karaman FK'yı 5-1, Muğlaspor'u ise 1-0 (D) yenerek 12 puan topladı.

