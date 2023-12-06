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Altınordu'da cezalı stoper Mert Özmen formasını kaybetti

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da stoper Mert Özmen, cezalı duruma düşmenin bedelini formasını kaybederek ödedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu'da stoper Mert Özmen, cezalı duruma düşmenin bedelini formasını kaybederek ödedi.

İzmir ekibinin sezon başında 1461 Trabzon'dan 1 yıllığına kadrosuna kattığı 26 yaşındaki savunmacı, ilk kez 5'inci haftadaki Bursaspor deplasmanında ilk 11'de forma şansı buldu. Daha sonra oynanan 7 karşılaşmada 11'deki yerini kaptırmayan Mert, sarı kart cezalısı olması nedeniyle Esenler Erokspor deplasmanında görev yapamadı. Teknik direktör Atilla Küçüktaka, bu müsabakanın ardından oynanan son 3 karşılaşmada Mert'i kulübede oturttu. Tecrübeli defans oyuncusu son 3 haftadaki Afyonspor, Diyarbekirspor ve Van Spor randevularında süre bulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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