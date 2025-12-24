Altınordu'da cezalar sona erdi, İnegölspor maçı öncesi hazırlıklar devam ediyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son maçında pazar günü Play-Off yarışı veren İnegölspor'a konuk olacak düşme hattındaki Altınordu'da bahis soruşturmasında 10 Kasım'da PFDK'ya sevkedilerek 45'er gün ceza alan stoper Hasan Berat Kayalı ile kaleci Umut Keseci'nin cezaları sona erdi. Bu iki futbolcu teknik direktör Ender Traş'ın şans vermesi halinde forma giyebilecek.

Geçen haftaki Kepez Spor maçında kırmızı kart gören stoper İlker Akar ise İnegöl randevusunda görev yapamayacak. Kırmızı-lacivertlilerde bahis soruşturmasından aldığı 45 günlük cezası biten orta saha oyuncusu Tugay Güner ise kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maç men cezasının ilkini çekecek. Ligde Altınordu 9 puanla 18'inci sırada, İnegöl ise 30 puanla 7'nci basamakta yer alıyor.