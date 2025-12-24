Haberler

Altınordu'da cezalar sona erdi, İnegölspor maçı öncesi hazırlıklar devam ediyor

Altınordu'da cezalar sona erdi, İnegölspor maçı öncesi hazırlıklar devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, İnegölspor’a konuk olmaya hazırlanıyor. Bahis soruşturması nedeniyle ceza alan oyuncular Hasan Berat Kayalı ve Umut Keseci'nin cezaları sona erdi. Ancak kırmızı kart gören İlker Akar maçta forma giyemeyecek.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son maçında pazar günü Play-Off yarışı veren İnegölspor'a konuk olacak düşme hattındaki Altınordu'da bahis soruşturmasında 10 Kasım'da PFDK'ya sevkedilerek 45'er gün ceza alan stoper Hasan Berat Kayalı ile kaleci Umut Keseci'nin cezaları sona erdi. Bu iki futbolcu teknik direktör Ender Traş'ın şans vermesi halinde forma giyebilecek.

Geçen haftaki Kepez Spor maçında kırmızı kart gören stoper İlker Akar ise İnegöl randevusunda görev yapamayacak. Kırmızı-lacivertlilerde bahis soruşturmasından aldığı 45 günlük cezası biten orta saha oyuncusu Tugay Güner ise kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maç men cezasının ilkini çekecek. Ligde Altınordu 9 puanla 18'inci sırada, İnegöl ise 30 puanla 7'nci basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler

Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği hastanelik ettiler
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz