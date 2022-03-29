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Altınordu'da Ali Dere döndü

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altınordu'da Ali Dere döndü

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlığı nedeniyle deplasmanda oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında forma giyemeyen sol bek Ali Dere'nin iyileşerek takıma döndüğü bildirildi.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlığı nedeniyle deplasmanda oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında forma giyemeyen sol bek Ali Dere'nin iyileşerek takıma döndüğü bildirildi. Önceki hafta iç sahada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlanarak 36'ncı dakikada oyundan alınan Ali'nin belindeki ağrılardan kurtulduğu ifade edildi.

Yoğun tedavi sonrası antrenmanlara başlayan tecrübeli savunmacının pazar günü İzmir'de oynanacak Adanaspor müsabakasında kadroda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Yusuf Can ve Ali Dere arasında tercih yapacak. Forvet Hüsamettin'in cezasının sona erdiği kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren santrfor Ahmet Dereli'nin forma giymesinin zor olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Spor Toto, Altınordu, Ali Dere, Sigorta, Spor, Haberler

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