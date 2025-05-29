Altınordu'da 5 Futbolcunun Sözleşmesi Sona Erdi

Altınordu'da 5 Futbolcunun Sözleşmesi Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu Play-Off'ta noktalayan Altınordu, 5 oyuncusuyla yola devam etmeyecek. Alper Tursun, Eren Tokat, Kaan Baysal, Mete Yıldız ve Yakal Taylan'ın sözleşmeleri haziran sonunda sona erecek.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off 3'üncü Tur'da Batman Petrolspor'a elenerek sezonu noktalayan Altınordu'da 5 futbolcusun sözleşmesi sona erecek. İzmir temsilcisinde sezon başında 1'er yıllık sözleşme imzalanan sol bek Alper Tursun, stoper Eren Tokat, orta saha oyuncusu Kaan Baysal, stoper Mete Yıldız ve devre arasında Amed Sportif'ten kiralanan santrfor Yakal Taylan haziran ayı sonunda serbest kalma hakkı kazanacak. Kırmızı-lacivertli kulübün bu 5 oyuncuyla da yeniden anlaşmayı düşünmediği iddia edildi. Takımın istikrarlı isimleri olan Alper, Eren, Kaan, Mete ve Yakal'ın yeni sezon öncesi yuvadan uçmaları bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı

Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İran'da açılan 'Cehennem' parkı ülkeyi karıştırdı

Devrim Muhafızları'nın açtığı park komşuyu fena karıştırdı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Vize randevuları dudak uçuklatan fiyatlarla satışa çıkarıldı

Yurt dışı hayali karaborsaya düştü! Ücretler dudak uçuklatıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.