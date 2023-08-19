Altınordu'da 4 futbolcu kiralık olarak gönderilecek
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Altınordu, altyapıdan yetişen 4 futbolcuyu kiralık olarak başka kulüplere gönderme kararı aldı. Gökberk Efe, Mustafa Karaman, Tugay Güner ve Mehmet Ablay kulüpten geçici transfer yoluyla ayrılacak.
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da altyapıdan yetişip yeni sezon öncesi A takımla antrenmanlara çıkan 4 futbolcunun kiralık olarak başka kulüplere gönderilmesine karar verildi. İzmir ekibi kamp döneminde 30 kişilik kadrosuyla çalışırken, teknik direktör Atilla Küçüktaka'nın raporu doğrultusunda santrfor Gökberk Efe, kanat oyuncusu Mustafa Karaman, orta saha oyuncuları Tugay Güner ve Mehmet Ablay'ın geçici transfer yoluyla kulüpten ayrılması kararlaştırıldı. Gökberk, geçen sezonun ikinci yarısında 1922 Konyaspor'da kiralık oynamıştı.