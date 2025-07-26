Altınordu'da 11 Oyuncu ile Yollar Ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da toplam 11 oyuncuyla yollar ayrılırken, İzmir temsilcisinin henüz bir transfer bile yapmaması dikkat çekti. Geçen sezon Play-Off'a kalıp yarı finalde elenen A takımın yarışmacı haklarını yeni sezon öncesi devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatırımcı adaylarıyla temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, henüz bir anlaşma gerçekleşmemesi nedeniyle kadroda önemli oranda kan kaybı yaşandı.

Kırmızı-lacivertlilerde sözleşmeleri biten Eren Tokat, Alper Tursun, Kaan Baysal, Mete Yıldız ve Yakal Taylan'ın yanı sıra Koray Dağ ve Emir Can Gencel'in devam eden kontratları feshedildi. Altyapıdan yetişen Sami (1461 Trabzon) ve kaleci Serhat (Kocaelispor) bonservis bedeli anılarak satıldı. Bu 9 ismin dışında kiralıktan dönen Tahsin Çakmak ve Kerem Türkmen'den kendilerine kulüp bulmaları istenildi.

KİRALIK GİDENLER TAKIMA DÖNDÜ

Altınordu gidenlerin yerlerini geçen sezon farklı kulüplere kiralık gönderdiği Arif Asaf Gültekin, Hasan Berat Kayalı, Mustafa Kocabaş, İlker Akar, Sercan Demirkıran, Tugay Güner, Alperen Bekli ve kaleci Umut Keseci'yi yeni sezon kadrosuna dahil ederek 8 takviye yapmış oldu. Bir yatırımcı ile anlaşma sağlanmaması halinde kırmızı-lacivertlilerin yeni transfer yapmadan 28 kişilik mevcut kadrosuyla ligde mücadele etmesi bekleniyor.

Geçen sezonki kadrodan kaleciler Arif, Efe Kaan ve Arda; savunma oyuncuları Yusuf Şahin, Bilal, Ali Çırak, Ali Barak; orta saha oyuncuları Furkan Yöntem, Burak, Alparslan, Ege, Uğur; hücum oyuncuları Hüseyin, Bahattin, Furkan Emin, Mustafa Duru, Keni Var, Emre, Selahattin ve Akmal kadroda kalan isimler oldu.