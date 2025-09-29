Haberler

Altınordu, Ankaragücü ile Berabere Kalarak Galibiyet Özlemini Sürdürüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü. İzmir ekibi, 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 3 puanla düşme hattında yer alıyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Altınordu galibiyet özlemini sürdürdü. Oynadığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alan İzmir ekibi 3 puanı bir arada göremedi. Başkent'te 17'nci dakikada Ege'nin golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan kırmızı-lacivertliler, 83'üncü dakikada kalesinde gol görerek 1 puana razı oldu. Ankaragücü karşısında galibiyete yaklaşan Altınordu, oyunun son bölümünde geçit vererek 2 puan kaybetti. Grupta 3 puanla düşme hattında kalan İzmir temsilcisi bu hafta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Seyircisi önündeki son 2 maçı kaybeden Altınordu, ilk galibiyetini almaya çalışacak.

