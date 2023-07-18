Altınordu, Ali Özgün'ü kadroda tutma kararı aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, forvet Ali Özgün'ü kadroda tutma kararı aldı. Geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşen kadroda yer alan ve kulübe transfer yoluyla gelen tüm oyuncularla vedalaşma kararı alan kırmızı-lacivertliler, Ali Özgün konusunda geri adım attı. Geçen sezon devre arasında Menemen FK'dan kadroya dahil eden Ali; 15 maçta 9 gol, 1 asistle oynadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, forvet Ali Özgün'ü kadroda tutma kararı aldı. Geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşen kadroda yer alan ve kulübe transfer yoluyla gelen tüm oyuncularla vedalaşma kararı alan kırmızı-lacivertliler, Ali Özgün konusunda geri adım attı. Geçen sezon devre arasında Menemen FK'dan kadroya dahil eden Ali; 15 maçta 9 gol, 1 asistle oynadı.

Sözleşmesinde, 'Takım küme düşerse serbest kalır' maddesi yer almasına rağmen yuvada kalmayı tercih eden 33 yaşındaki gurbetçi santrfor, İzmir ekibinin başarısı için mücadele etmeye devam edecek. Takımda kalması gündeme gelen Recep'in yönetimden zaman istediği öğrenilirken, sözleşmesi devam eden bir diğer oyuncu Kubilay'ın da kulüp aradığı ifade edildi.