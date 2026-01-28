Adana 01 FK: 0-3
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, Adana 01 FK'ya 3-0 mağlup olarak düşme hattında kalmaya devam etti. Konuk ekip, ilk yarıda Muhammet Beşir'in golüyle öne geçti ve ikinci yarıda farkı artırarak maçı kazandı.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta mücadelesinde Altınordu evinde Adana 01 FK'ya 3-0 mağlup oldu. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakada konuk ekip 45'inci dakikada Muhammet Beşir'in golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci devrede Adana 01 FK, 65'inci dakikada Tuna Sezen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Adana temsilcisinde Muhammet, 73'üncü dakikada kendisinin 2'nci, takımının 3'üncü golünü kaydetti: 0-3. Bu sonuçla düşme hattındaki Altınordu 13 puanda kalırken, Play-Off yarışı veren Adana 01 FK 39 puana ulaştı.