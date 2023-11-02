Altınordu, 1461 Trabzon'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki haftada aldığı galibiyetlerle alt sıralardan kurtulan Altınordu, hafta sonu Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda 1461 Trabzon'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son iki haftada aldığı galibiyetlerle alt sıralardan kurtulan Altınordu, hafta sonu Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda 1461 Trabzon'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Yeni sezona kötü bir başlangıç yaparak başlayan ve ilk 8 haftada 4 mağlubiyet, 4 beraberlik alan Altınordu, son iki haftada oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları almaya başladı. Kırmızı-lacivertliler, 10. hafta mücadelesinde Kırklarelispor'u sahasında 4-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetiyle tanışırken, bir sonraki hafta da Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 3-1'le geçerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. 10 puana ulaşan ve düşme hattından kurtularak 12. sıraya yükselen İzmir temsilcisi, bu hafta 1461 Trabzon'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Altınordulu futbolculardan Furkan Yöntem ve İlkan Sever, pazar günkü maçı ve takımın mevcut durumunu değerlendirdi. Zonguldak Kömürspor karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan Furkan Yöntem, "Takım içindeki uyumumuz gayet üst seviyede. Deplasmanda oynadığımız Zonguldak Kömürspor maçının ilk yarısında muhteşem oynadık. İkinci yarı başında biraz durgun da olsak bulduğumuz fırsatları değerlendirip İzmir'e üç puanla dönmesini bildik. Şimdi Pazar günü 1461 Trabzon ile oynayacağımız maça hazırlanıyoruz. O maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Ligde rakiplerimiz zor ama biz takım olduğumuz zaman maçlarımız daha iyi geçiyor" dedi.

"Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz"

Altınordu Futbol Akademisi'nden (ALFA) bu sezon A Takıma yükselen İlkan Sever de, "Geçen haftayı üç puanla kapattık. Sahamızda ligin üst sıraları için mücadele eden 1461 Trabzon ile oynayacağız. Bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Pazar gününe kadar çok iyi hazırlanacağız. Karşılaşmayı kazanmak için her şeyimizi vereceğiz" diye konuştu. - İZMİR