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Altın yağıyor! Milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu

Spor Haberleri

Milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kilo finalinde Azerbaycanlı rakibi Eldaniz Azizli'yi mağlup ederek altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 55 kiloda mücadele eden sporcumuz Adem Burak Uzun, Azeri rakibini müthiş bir performansla mağlup etti ve şampiyon oldu.

Altın yağıyor! Milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu

GÜREŞTE ALTIN YAĞIYOR

Milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak 10. kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Feyzullah Aktürk de Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Azerbaycanlı rakibi Osman Nurmagomedov'u 5-2 mağlup ederek altın madalya kazanmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Taha Akgül Spor Haberler

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