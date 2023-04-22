Altın yağıyor! Milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 55 kiloda mücadele eden sporcumuz Adem Burak Uzun, Azeri rakibini müthiş bir performansla mağlup etti ve şampiyon oldu.

GÜREŞTE ALTIN YAĞIYOR

Milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak 10. kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Feyzullah Aktürk de Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Azerbaycanlı rakibi Osman Nurmagomedov'u 5-2 mağlup ederek altın madalya kazanmıştı.