Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Ali İhsan Batmaz
Antalya'da düzenlenen 34. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ali İhsan Batmaz, finalde Ali Gürbüz'ü yenerek başpehlivan oldu. Turnuvanın ağası ise Sabri Güler seçildi.

Antalya'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri'nde başpehlivanlığı Ali İhsan Batmaz kazandı.

Korkuteli Belediyesi tarafından Yüzüncüyıl Atatürk Stadı'nda düzenlenen güreşlerde pehlivanlar, kıran kırana mücadele etti.

Başpehlivanlık yarı finalinde Ali Gürbüz, İsmail Balaban'ı, Ali İhsan Batmaz ise Mehmet Yeşil Yeşil'i yendi.

Finalde Ali İhsan Batmaz, Ali Gürbüz'ü yenerek başpehlivanlığı elde etti.

Öte yandan Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ağası Sabri Güler oldu.

Kaynak: AA / Sezen Gürbüz - Spor
