Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'ndeki Yüzme Antrenörü Oğuzhan Çakır, Süper Lig'in En Genç Hakemi Oldu

Altıeylül Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde yüzme antrenörü olarak görev yapan 25 yaşındaki Oğuzhan Çakır, Süper Lig'in en genç hakemi olarak tarihe geçti.

Oğuzhan Çakır'ın, Trendyol Süper Lig'de yönettiği ilk maç, Pendikspor - Antalyaspor arasında oynanan müsabaka oldu. Süper Lig'de düdük çalan Çakır, 18 Ocak Perşembe günü de Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor - Göztepe mücadelesinde görev yapacak.

Çakır'ın hedefi yurt dışı liglerinde maç yönetmek

Balıkesir'de yönettiği maçlarla yıldızı parlayan ve başarılarını devam ettiren genç hakemr, alttan yetişen genç hakemlere de örnek olmayı sürdürüyor. Başarılarıyla Balıkesir'in sevilen hakemlerinden olmayı başaran Oğuzhan Çakır, yurt dışındaki liglerde de maç yönetmeyi hedeflediğini belirtti.

Başkan Avcı: "Personelimiz Oğuzhan Çakır'ı tebrik ediyorum"

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Belediyemize bağlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nde Yüzme Antrenörü olarak görev yapan Oğuzhan Çakır A Klasman Hakemi olarak Süper Lig'de düdük çalarak Altıeylül'ü ve Balıkesir'i gururlandırdı. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu. - BALIKESİR