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Altekma yarın evinde Onikişubat Belediyespor'u 5. haftada ağırlayacak

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Altekma yarın evinde Onikişubat Belediyespor'u 5. haftada ağırlayacak
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Efeler Ligi'nde Altekma, yarın saat 16.00'da İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Onikişubat Belediyespor'u konuk edecek. 5. hafta mücadelesinin biletleri 200 TL'den satışa sunulurken İzmir temsilcisi 8., 1 galibiyeti bulunan Kahramanmaraş takımı ise 12. sırada yer alıyor.

EFELER Ligi'nde son olarak deplasmanda Gaziantep Gençlik Spor'u 3-0 mağlup eden Altekma yarın evinde Onikişubat Belediyespor'la karşılaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak 5'inci hafta mücadelesini Ozan Çağı Sarıkaya, Nazlı Ekmekçi hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri 200 TL'den satışa sunuldu. Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi alan İzmir temsilcisi 8'inci sırada, 1 galibiyeti bulunan Kahramanmaraş takımı ise 12'nci basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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