Voleybol: Erkekler Challenge Kupası
Altekma Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımına 3-2 mağlup oldu. Maçta öne geçen Altekma, setlerdeki üstünlüğünü koruyamadı.
Altekma Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica ekibine 3-2 yenildi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'daki maçta 25-23 ve 28-26'lık setlerle 2-0 öne geçen Altekma, üstünlüğünü koruyamadı.
Maçın son 3 setini 24-26, 19-25 ve 12-15'lik skorlarla kaybeden Altekma, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 28 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor