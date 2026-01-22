Haberler

Voleybol: Erkekler Challenge Kupası

Altekma Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımına 3-2 mağlup oldu. Maçta öne geçen Altekma, setlerdeki üstünlüğünü koruyamadı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki maçta 25-23 ve 28-26'lık setlerle 2-0 öne geçen Altekma, üstünlüğünü koruyamadı.

Maçın son 3 setini 24-26, 19-25 ve 12-15'lik skorlarla kaybeden Altekma, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 28 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

