Altekma evinde Benfica rövanşında

CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu'nda Altekma, Benfica ile oynayacağı rövanş maçına çıkmaya hazırlanıyor. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda yarın saat 17.00'de başlayacak müsabakada destek çağrısı yapıldı. Galip gelen takım çeyrek finale yükselecek.

CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında Portekiz'de karşılaştığı Benfica'ya 3-2 mağlup olan Altekma yarın rakibiyle evinde rövanş mücadelesine çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Fikrat Akhundov (Azerbaycan), Vasileios Nikakis (Yunanistan) hakem ikilisi yönetecek. TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak maçın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu.

Mavi-beyazlı kulüp, "Tribünleri dolduralım, takımımıza gücümüzü hissettirelim. Tüm İzmirlileri desteğe bekliyoruz" mesajı yayınladı. Altekma rakibini 3-0 ya da 3-1 yenmesi halinde turu geçen taraf olacak. İzmir ekibinin 3-2 galibiyeti durumunda altın set oynanacak. Altın seti kazanacak ekip çeyrek finale yükselecek. Altekma rakibini elerse çeyrek finalde Volley Nafels (İsviçre)-SCM Zalau (Romanya) galibiyle eşleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
