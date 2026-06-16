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Altekma'dan smaçör takviyesi

Altekma'dan smaçör takviyesi
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Efeler Ligi ekibi Altekma, Polonya'nın LKPS Lublin takımından 24 yaşındaki smaçör Jackson Young ile 2026-2028 sezonlarını kapsayan anlaşma imzaladı.

Altekma, son olarak Polonya'nın LKPS Lublin takımında forma giyen 24 yaşındaki smaçör Jackson Young'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir temsilcisi, bu kapsamda ilk takviyesini gerçekleştirerek son olarak Polonya ekibi LKPS Lublin'de forma giyen smaçör Jackson Young'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Jackson Young, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında Altekma formamızı terletecek ve başarıya giden yolculuğumuzda bizimle olacak.

Kendisine başarılarla dolu bir sezon diliyor, birlikte nice zaferler kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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