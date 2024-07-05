Altekma, Özgür Karababa'yı 1 yıl daha kiraladı

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Altekma, orta oyuncusu Özgür Karababa'yı 1 yıl daha Ziraat Bankkart'tan kiralık olarak kadrosunda tuttu.

Geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta etkin rol oynayan 21 yaşındaki voleybolcu için yapılan girişimler sonuç verdi. 2.02 boyundaki oyuncunun 2024-2025 sezonunda da Altekma formasını giyeceğini açıklayan Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Daha önce Milas Belediyespor ve Ziraat Bankkart'ta da görev yapan Özgür; karakteriyle, çalışma disiplini ve performansıyla yeni sezon kadromuzda yer almayı fazlasıyla hak etti. Özgür'e sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz" dedi.