Altekma, Özgür Karababa'yı 1 yıl daha kiraladı
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Altekma, orta oyuncusu Özgür Karababa'yı 1 yıl daha Ziraat Bankkart'tan kiralık olarak kadrosunda tuttu. Geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta etkin rol oynayan 21 yaşındaki voleybolcu için yapılan girişimler sonuç verdi.
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Altekma, orta oyuncusu Özgür Karababa'yı 1 yıl daha Ziraat Bankkart'tan kiralık olarak kadrosunda tuttu.
Geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta etkin rol oynayan 21 yaşındaki voleybolcu için yapılan girişimler sonuç verdi. 2.02 boyundaki oyuncunun 2024-2025 sezonunda da Altekma formasını giyeceğini açıklayan Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Daha önce Milas Belediyespor ve Ziraat Bankkart'ta da görev yapan Özgür; karakteriyle, çalışma disiplini ve performansıyla yeni sezon kadromuzda yer almayı fazlasıyla hak etti. Özgür'e sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz" dedi.