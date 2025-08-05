Altekma, Kadrosunu Üç Yeni Transferle Güçlendirdi

Altekma, Kadrosunu Üç Yeni Transferle Güçlendirdi
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Efeler Ligi ekibi Altekma, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Jordan Ewert, Gabriel Candido ve Erhan Hamarat ile anlaşma sağlandı.

Altekma, Jordan Ewert, Gabriel Candido ve Erhan Hamarat'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. İlk olarak iç transferde Eray Kursav, Arda Kara, Dünya Kandemir, Kenan Derince, Boğaçhan Zambak, Ulaş Dokumacı, Emir Pınar, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit, Hüseyin Şahin ve Maksim Buculjevic'le sözleşme yenileyen İzmir ekibi, şimdi de transferde harekete geçerek Jordan Ewert, Gabriel Candido, Erhan Hamarat'ı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jordan Ewert,Gabriel Candido, Erhan Hamarat 2025-2026 sezonunda takımımızın başarısı için bizimle olacak. Yeni sezonda bol şans diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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