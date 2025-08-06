Altekma, Jordan Ewert'i Kadrosuna Kattı
EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, iç transferde 11 oyuncusuyla anlaşıp, dış transferde Gabriel Candido, Erhan Hamarat ve ABD'li voleybolcu Jordan Ewert ile sözleşme imzaladı. Ewert, 2025-26 sezonunda Altekma'nın başarısı için mücadele edecek.
EFELER Ligi ekiplerinden Altekma iç transferde 11 oyuncusuyla yeniden anlaşıp, dış transferde Gabriel Candido ve Erhan Hamarat'la anlaştıktan sonra ABD'li smaçör Jordan Ewert'i de kadrosuna kattı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Jordan Ewert, 2025-26 sezonunda takımımızın başarısı için bizimle olacak. Yeni sezonda bol şans diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon İtalya ekibi Verona'da forma giyen 28 yaşındaki voleybolcu kariyerinde Stanford Cardinal (ABD), CV Eivissa (İspanya), SVG Lüneburg (Almanya) ve Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique (Fransa) kulüplerinde görev yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor