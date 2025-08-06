Altekma, Jordan Ewert'i Kadrosuna Kattı

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma iç transferde 11 oyuncusuyla yeniden anlaşıp, dış transferde Gabriel Candido ve Erhan Hamarat'la anlaştıktan sonra ABD'li smaçör Jordan Ewert'i de kadrosuna kattı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Jordan Ewert, 2025-26 sezonunda takımımızın başarısı için bizimle olacak. Yeni sezonda bol şans diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon İtalya ekibi Verona'da forma giyen 28 yaşındaki voleybolcu kariyerinde Stanford Cardinal (ABD), CV Eivissa (İspanya), SVG Lüneburg (Almanya) ve Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique (Fransa) kulüplerinde görev yaptı.