Altekma, Jordan Ewert'i Kadrosuna Kattı

Altekma, Jordan Ewert'i Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, iç transferde 11 oyuncusuyla anlaşıp, dış transferde Gabriel Candido, Erhan Hamarat ve ABD'li voleybolcu Jordan Ewert ile sözleşme imzaladı. Ewert, 2025-26 sezonunda Altekma'nın başarısı için mücadele edecek.

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma iç transferde 11 oyuncusuyla yeniden anlaşıp, dış transferde Gabriel Candido ve Erhan Hamarat'la anlaştıktan sonra ABD'li smaçör Jordan Ewert'i de kadrosuna kattı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Jordan Ewert, 2025-26 sezonunda takımımızın başarısı için bizimle olacak. Yeni sezonda bol şans diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon İtalya ekibi Verona'da forma giyen 28 yaşındaki voleybolcu kariyerinde Stanford Cardinal (ABD), CV Eivissa (İspanya), SVG Lüneburg (Almanya) ve Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique (Fransa) kulüplerinde görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış

Sahte psikolog diploması için bakın kaç lira ödemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri! Taraftar resmen çıldırdı

Kerem'den Fenerbahçe sözleri! Taraftar resmen çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.