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Altekma, İzmir Derbisinde Arkas Spor'u Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

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Altekma, Efeler Ligi'nin 1. hafta mücadelesinde Arkas Spor'u 3-2 mağlup ederek sezonun açılışını galibiyetle yaptı. Maç, Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde gerçekleşti ve oldukça çekişmeli setlere sahne oldu.

Altekma, Efeler Ligi'nin 1. hafta mücadelesinde oynanan İzmir derbisinde Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

Hakemler: Yasin Okumuş, Ferhat Büyükpamukçu

Altekma: Maksim Buculjevic, Dmitrii Bahov, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Suarez Gutierrez (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Ulaş Dokumacı)

Arkas Spor: Carisio Eduardo, Burutay Subaşı, Georgy Grozer, Franck Joao, Ertuğrul Gazi Metin, Burakhan Tosun (Yalçın Abdulsamet, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Topbaşlı)

Setler: 25-22, 25-27, 22-25, 25-18, 15-13

Süre: 137 dakika (31, 34, 29, 26, 17) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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