Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Altekma Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi ve maçı 3-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: İBB Cebeci

Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Ali Fazli, Nascimento, Eyüp Demirbiler, Özgür Benzer, Kerem Süel)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Lawani, Ewert (Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Arda Kara)

Setler: 25-22, 20-25, 19-25, 19-25

Süre: 123 dakika (32, 31, 27, 33)

Altekma Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
