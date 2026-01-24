Haberler

Altekma zorlu sınavda

EFELER Ligi'nde Altekma, yarın Halkbank ile karşılaşacak. İzmir ekibi, ligde morale ihtiyaç duyuyor.

EFELER Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilen Altekma yarın zirve takipçisi Halkbank'ın misafiri olacak. 16'ncı haftada TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Ali Sarıkuzu, Eser Türkoğlu hakem ikilisi yönetecek.

Mücadele saat 19.00'da başlayacak. İzmir ekibi ligde 15 maçta 6 galibiyet alırken, Başkent temsilcisi 12 galibiyet elde etti. İlk yarıda İzmir'de oynanan randevuyu Halkbank 3-2 kazanmıştı. Hafta içinde CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında deplasmanda Portekiz ekibi Benfica'ya 3-2 kaybeden mavi-beyazlılar, ligde galibiyet elde ederek moral bulmak istiyor.



