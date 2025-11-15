Altekma, Halkbank'ı Ağırlıyor
EFELER Ligi'nde Altekma, 2'de 2 yapan Halkbank ile karşılaşacak. Maç, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.
EFELER Ligi'nde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan 9'uncu sıradaki Altekma, yarın 2'de 2 yapan 3'üncü basamaktaki Halbank'ı misafir edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak maçı Yavuz Akdemir, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu. Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenildikten sonra evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek galibiyetle tanışan İzmir temsilcisi, Halkbank'ı İzmir'den eli boş göndermek istiyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor