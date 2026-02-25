Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Altekma, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta setler 22-25, 25-21, 25-17, 25-22 sonuçlandı ve toplam süre 111 dakika sürdü.
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Engin Duman
???????Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)
Gebze Belediyespor: Tervaportti, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Metin Durmuş, Semih Çelik, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca)
Setler: 22-25, 25-21, 25-17, 25-22
Süre: 111 dakika
Kaynak: AA / Mustafa Güngör