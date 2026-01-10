Haberler

Altekma'nın konuğu Galatasaray

Altekma'nın konuğu Galatasaray
Güncelleme:
CEV Challenge Kupası'nda başarılı bir hafta geçiren Altekma, Efeler Ligi'nin ikinci yarısının ilk maçında evinde Galatasaray'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak maçta, Altekma'nın 6 galibiyetle 8'inci, Galatasaray'ın ise 10 galibiyetle 3'üncü sırada olduğu belirtiliyor.

CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde evinde Hollanda ekibi Sliedrecht Sport'u eleyerek 8'li Finaller Turu'nda Benfica ile eşleşen Altekma, yarın Efeler Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında evinde Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 14'üncü hafta mücadelesini Hakkı Demiralay, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri 250 TL'den satışa sunuldu. Ligde 13 maçta 6 galibiyet alan Altekma 8'inci sırada, 10 galibiyeti bulunan Galatasaray ise 3'üncü basamakta yer alıyor. Sezonun ilk haftasında Galatasaray evinde Altekma'yı 3-1 mağlup etmişti.

