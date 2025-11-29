Altekma, Fenerbahçe Medicana'ya 3-1 Mağlup Oldu

SALON: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışçı

ALTEKMA: Maksim Buculjevic, Cafer Kirkit, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido, Emir Pınar (Arda Kara, Dünya Kandemir, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı)

FENERBAHÇE MEDICANA: Mert Matic, Chinenyeze Barthelemy, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Maicon Franca, Mustafa Cengiz, Alberto Gomez)

SETLER: 25-20, 19-25, 17-25, 18-25

Sms Grup Efeler Ligi 7'nci hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'ya 3-1 mağlup oldu. Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-20, 19-25, 17-25 ve 18-25 sonuçlandı.