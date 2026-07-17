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Altekma'da Özgür yuvaya döndü

Altekma'da Özgür yuvaya döndü
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Efeler Ligi takımı Altekma, son şampiyon Ziraat Bankkart'tan ayrılan orta oyuncu Özgür Karababa ile 2026-27 sezonu için sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncu, daha önce 2 sezon Altekma forması giymişti.

EFELER Ligi takımlarından Altekma, son şampiyon Ziraat Bankkart'tan eski oyuncusu Özgür Karababa ile anlaştığını duyurdu. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Özgür Karababa, 2026-27 sezonunda yeniden Altekma formasını giyecek. Özgür Karababa'ya Altekma ailesine yeniden hoş geldin diyor, birlikte sağlık, başarı dolu bir yolculuk diliyoruz" denildi.

Milas Belediyespor altyapısında yetişten 23 yaşındaki orta oyuncu, 2023-25 yılları arasında 2 sezon Altekma forması giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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